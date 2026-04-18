Durante le operazioni di controllo quotidianamente svolte nell’area della Stazione Marittima i finanzieri della Tenenza di Palau hanno sorpreso e tratto in arresto in flagranza di reato, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, un 38 enne originario di La Maddalena, trovato in possesso di cocaina.

L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata nel corso dei controlli operati sui mezzi e passeggeri in arrivo e in partenza per La Maddalena, fortemente intensificati a ridosso del fine settimana. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta a due persone di nazionalità italiana, notati nei pressi degli imbarchi, il cui atteggiamento nervoso, unitamente alle risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio, ha destato sospetto nei militari che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Olbia.

A seguito della segnalazione dei cani antidroga Dante e Joy, particolarmente “attirati” dai due soggetti, i militari hanno effettuato una perquisizione più approfondita, all’esito della quale è stato rinvenuto, occultato sulla persona, un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 2.000 euro.

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, che hanno interessato anche l’abitazione dell’uomo, il 38enne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica.