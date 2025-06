Il mare da cartolina si paga, anche nel parcheggio. A Castiadas e Villasimius, lasciare l’auto a due passi dalle spiagge più suggestive della costa sud-orientale della Sardegna può arrivare a costare fino a 15 euro al giorno. Tariffe elevate, certo, ma perfettamente in linea con quelle applicate anche a Cagliari, con la differenza che qui non si parla solo di litorali urbani: si tratta di località a forte vocazione turistica, caratterizzate da un paesaggio di rara bellezza e da un flusso costante di visitatori. Anche quest’estate, lasciare l’auto in sosta per una giornata di mare tra Castiadas e Villasimius può costare fino a 15 euro. Le tariffe sono ormai consolidate e si mantengono in linea con quelle applicate nel capoluogo, dove nei tratti più frequentati del Poetto si arriva facilmente ai 10 euro giornalieri.

A differenza della città, però, qui si parla di località balneari di straordinaria bellezza paesaggistica e ad alta vocazione turistica, con spiagge dal grande richiamo come Punta Molentis. Numeri importanti in termini di presenze, con la conseguente necessità di regolamentare gli accessi e garantire servizi adeguati. A Castiadas, le tariffe variano in base alla fascia oraria: si può scegliere la mezza giornata (mattina o pomeriggio) con un costo di 6 euro, oppure l’intera giornata, che arriva a 10 o 15 euro a seconda del punto in cui si parcheggia. Un sistema pensato per distribuire meglio i flussi di veicoli e favorire la rotazione negli stalli disponibili. Anche Villasimius ha adottato un modello simile, che prevede la possibilità di soste brevi, mezza giornata o giornata intera, con ticket acquistabili anche in formato digitale. La gestione è rigorosa, con controlli frequenti e sanzioni per chi non espone il tagliando. Un’impostazione che, pur con le dovute differenze, rispecchia la direzione intrapresa in diverse zone costiere della Sardegna: regolamentare la sosta per tutelare il territorio, sostenere la qualità dell’accoglienza turistica e garantire ordine in località che, per valore ambientale e affluenza, richiedono una gestione attenta e strutturata.