Porto Pino – Ha un malore mentre fa il bagno, un giovanissimo riesce a giungere in riva prima di accasciarsi: è stato soccorso e portato via per accertamenti.

In tanti hanno notato il ragazzino questo pomeriggio uscire dall’acqua con difficoltà, è stato prima soccorso dai suoi amici e poi adagiato su un lettino. Immediato l’arrivo dei volontari di Sant’Anna Arresi che hanno tranquillizzato il giovane e rilevato i valori vitali. In seguito alle operazioni di primo intervento, i soccorritori hanno ritenuto opportuno portar via in ambulanza il ragazzo, che non ha mai perso conoscenza, per ulteriori accertamenti clinici.