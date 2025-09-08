Il SuperEnalotto premia la Sardegna. Nel concorso di venerdì 5 settembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 17.842,64 l’uno: il primo a Castelsardo, in provincia di Sassari, presso il Bar Tabacchi in Corso Italia, 141, l’altro a Dolianova, in provincia di Cagliari, presso la Tabaccheria Tola in via Diaz, 161. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 settembre, sale a 47,9 milioni di euro.