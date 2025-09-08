Guspini, bocconi di prosciutto cotto con schegge di vetro e alluminio al loro interno: scatta la denuncia. Esche per cani, gatti ma potrebbero rivelarsi fatali per qualsiasi animale che, inconsapevole del pericolo, una volta mangiate danneggerebbero gli organi interni. Emorragie e atroci sofferenze e poi la morte: la segnalazione è giunta da una residente che ha deciso di denunciare pubblicamente quanto scoperto stamattina. “In via Alessandrini adiacente al muro di recinzione del civico 7 sono state rinvenute delle esche di prosciutto cotto con delle schegge di vetro/alluminio. Il mio cane per fortuna l’ha sputata dopo un urlo da parte mia. Sono stati avvisati i vigili. Fate attenzione con i vostri animali e avvisate chi sapete passa in zona”.