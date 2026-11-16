Sfruttare la sensibilità e il buon cuore delle persone per rubare loro soldi. È ciò che ha denunciato pubblicamente il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, che ha allertato i cittadini circa una truffa che sta avvenendo in paese. Una persona infatti starebbe girando per la cittadina chiedendo denaro a favore di un bimbo malato, addirittura con il consenso dello stesso sindaco. A smentire tutto è lo stesso Puddu.

“Mi è stato riferito che a Settimo ed a Sìnnai una persona va in giro per le case a richiedere una donazione economica per aiutare un bimbo che deve subire un intervento chirurgico e dicendo che lo fa con il consenso del Sindaco di Settimo San Pietro, quindi io”, spiega il primo cittadino.

“Specifico che personalmente NON ho mai autorizzato qualcuno a chiedere denaro a mio nome e nessuno mi ha proposto una raccolta fondi per aiutare un bimbo che ha bisogno di un intervento chirurgico.

Quindi, si tratta certamente di un tentativo di truffa.”