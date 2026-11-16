Nella mattinata del 16 novembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile NORM, coadiuvati dal personale della Stazione di Monastir, hanno tratto in arresto un 48enne residente a Cagliari per tentato furto aggravato.

Nella notte precedente, l’uomo aveva tentato di introdursi all’interno del supermercato “Eurospin” di via Cagliari a Dolianova, infrangendo una finestra con una chiave a croce e facendo scattare l’allarme antintrusione. Il malvivente è stato bloccato sul posto da una guardia giurata e consegnato ai Carabinieri giunti tempestivamente.