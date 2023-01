Stroncato da un’aneurisma a 14 anni, il Cagliari piange Sebastian Manfredi

“Il Cagliari Calcio piange la prematura scomparsa di Sebastian Manfredi, atleta dei Casteddu4Special. Te ne sei andato troppo presto, ciao Seba”. Il giovanissimo, appena 14enne, è morto in ospedale a Milano, dove era stato ricoverato per un improvviso malore in casa. Fatale, per lui, un aneurisma. Manfredi, lombardo giocava nella rappresentativa sarda di calcio a 7 riservato agli atleti disabili. Lascia i genitori e un fratello: “Apprendiamo con infinito dolore la notizia della morte di Sebastian Manfredi, fratello di Ludovico, nostro tesserato dell’Under 13. A lui e a tutta la sua famiglia, un grosso abbraccio da parte del presidente Giovanni Luce e di tutta la società del Sangiuliano City”, si legge nella pagina Fb della rappresentativa calcistica milanese.