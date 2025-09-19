Straziante addio per il vigile del fuoco Alessio Chessa, 52 anni, scomparso prematuramente due giorni fa: “Un omaggio da parte della Sez 6B polo Sardegna Allievi Vigili del fuoco per il nostro Capo Squadra Alessio Chessa. Un saluto non ti dimenticheremo mai”.

Stimato, amato da tutti e non solo a Sassari, la sua città: grande commozione per la prematura scomparsa del vigile del fuoco che un grave male ha portato via. “Un ragazzo e uomo dai grandi valori, lavoratore serio, sempre sorridente e disponibile con tutti. Una persona splendida e speciale. Amavi lo sport come noi tutti, eccellente giocatore” si legge tra i tanti ricordi dedicati a Chessa.

I suoi colleghi si sono stretti attorno alla sua famiglia e lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio: tra lacrime e applausi anche una promessa, ossia quella che mai dimenticheranno l’uomo che tanto si è prodigato per gli altri.