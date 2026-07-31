Siniscola – Ombrelloni piazzati come segnaposto in riva al mare: tolti e buttati nell’oasi ecologica, “non siete a casa vostra”. La rabbia di A.C.: “Sto facendo il mio dovere”.

E alla fine è successo: dalle parole si è passati ai fatti. Gli ombrelloni fantasma, quelli piazzati per assicurarsi il posto sono volati via verso la pattumiera. Lo ha fatto un uomo locale che, ripreso con lo smartphone da un amico, in poche ore ha fatto incetta di like e commenti. Migliaia di condivisioni che testimoniano la rabbia verso chi pensa di essere più furbo degli altri. “Questa non è la spiaggia dei turisti che vengono e mettono il cxxxx di ombrellone come gli pare. Questa è la spiaggia di tutti e non si devono permettere. Ora recuperatevi gli ombrelloni”.