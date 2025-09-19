E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Teresina Cadelano
Ne danno il triste annuncio i figli,
i nipoti e i parenti tutti.
Un ringraziamento alla Casa di Riposo
Le Stelle Degli Anziani San Francesco per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Sabato 20 Settembre alle ore 16
nella Chiesa BV Maria Madre della Chiesa a Frutti D’Oro.
