È finita con un’ordinanza di arresti domiciliari l’indagine che vede al centro un elettricista 54enne di Siliqua, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver perseguitato e maltrattato la sua ex moglie fino a un grave episodio di violenza sessuale.

La vicenda era emersa lo scorso anno, quando la donna si era rivolta ai carabinieri di Iglesias denunciando tre anni di vessazioni, minacce e comportamenti persecutori. La situazione sarebbe precipitata nel giugno 2024 con un’aggressione sessuale, che ha dato forza alla querela presentata alla stazione dell’arma.

Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e altri riscontri ritenuti attendibili dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari, che ha disposto la misura restrittiva. Nelle scorse ore i carabinieri di Siliqua hanno eseguito l’ordinanza, accompagnando l’uomo ai domiciliari.

Il caso si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine contro la violenza di genere, un fenomeno in crescita che continua a destare allarme sociale. L’arma sottolinea come l’ascolto delle vittime e la tempestività delle denunce restino strumenti decisivi per spezzare la spirale di violenza e riportare fiducia nelle istituzioni.