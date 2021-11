Stalking e lesioni personali, operaio arrestato a Pula.

Ieri a Pula i carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cagliari due giorni prima, hanno tratto in arresto un 51enne del posto, operaio con precedenti denunce a carico. L’uomo è responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex coniuge cinquantenne, casalinga. L’arrestato, al termine della notifica del provvedimento e della redazione degli atti relativi alla cattura è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.