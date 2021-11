Compra una piscina online ma non arriva, coltivatore truffato a Mandas: 3 denunciati.

Stamattina a Mandas i carabinieri, a conclusione di un’indagine scaturita dalla querela per truffa presentata da un 55enne coltivatore del luogo, denunceranno alla Procura della Repubblica per truffa aggravata un 37enne, un 31enne e un 80enne, tutti di Crotone e con precedenti denunce a carico. Da approfonditi accertamenti è emerso che i tre denunciati, in concorso tra loro, con artifici e raggiri hanno indotto il querelante a effettuare un bonifico di 750 euro per la compravendita di una piscina non interrata, poi mai ricevuta. Dopo aver ricevuto il denaro i tre sono spariti dal sito e staccato l’utenza telefonica dalla quale rispondevano. La trattativa era iniziata a seguito dell’adesione della vittima a una proposta pubblicizzata sul sito “ebay.it” che si era conclusa fuori da tale circuito attraverso contatti diretti. I carabinieri sono riusciti ad identificare i tre attraverso l’identificazione di chi avesse ricevuto materialmente il bonifico e della persona che aveva in uso l’utenza telefonica utilizzata per perpetrare il raggiro.