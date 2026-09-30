La Figc ha trasmesso all’Uefa i tredici dossier sugli stadi ritenuti idonei a ospitare le gare di Euro 2032, incluso quello relativo al nuovo impianto di Cagliari: la documentazione presentata a corredo della domanda è stata ritenuta particolarmente esaustiva, a testimonianza dell’avanzamento del programma per lo stadio.

Nel frattempo prosegue la verifica prevista dal Codice degli appalti da parte della società incaricata, considerata la complessità del progetto unita alla mole di documenti e il dovere di massima tutela dell’interesse pubblico. L’amministrazione ha accettato di buon grado questa proroga affinché la gara sia immune da ogni criticità. Si procederà quindi alla pubblicazione del bando quando il lavoro della società di verificazione sarà in tempi brevi completato positivamente.