Un vasto incendio ha coinvolto nel primo pomeriggio di oggi alcune masserizie e diverse auto in disuso tra Cortexandra e le campagne limitrofe.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, che si stavano propagando anche all’interno di una struttura e alla vegetazione circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato le attività di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause dell’incendio.

Tra le masserizie interessate dalle fiamme sono stati individuati alcuni contenitori di GPL, che sono stati messi in sicurezza.

L’intervento si è protratto per circa quattro ore. Durante le operazioni fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Sestu, insieme ad altre Forze dell’Ordine, per gli adempimenti di competenza.