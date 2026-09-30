Anteprima d’eccezione sabato 3 ottobre (ore 21.30) per la 47ma edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna – European Jazz Expo. La leggenda internazionale del boogie-woogie e del blues Kenny Wayne salirà sul palco accompagnato da una line up di straordinari musicisti: Russell Jackson: basso/voce; Heggy Vezzano: chitarra; Joey DiMarco: batteria. Il bagaglio artistico di questo artista è straordinario: il suo pianoforte fluido ma robusto e la sua voce piena di sentimento si fondono in un canone di brani originali che possono trasportare il suo pubblico in un viaggio davvero emozionante.

Nato a Spokane e cresciuto tra New Orleans, Los Angeles e San Francisco, Wayne si avvicina al pianoforte a soli 13 anni. La sua formazione affonda le radici nel gospel trasmessogli dal padre e si sviluppa nel tempo attraverso il jazz, l’R&B, il soul e lo swing, dando vita a uno stile personale, energico e profondamente legato alla tradizione afroamericana. Con oltre cinquant’anni di carriera, Kenny “Blues Boss” Wayne ha portato la sua musica sui palcoscenici di quattro continenti, collaborando e condividendo il palco con autentiche leggende del blues, tra cui Jimmy Reed, Pinetop Perkins, Joe Louis Walker e Ike Turner.

Il suo straordinario percorso artistico è costellato da importanti riconoscimenti: un Juno Award, sette Maple Blues Awards, il Blues Music Award 2024 – Pinetop Perkins Award e, nel 2025, il titolo di Miglior Pianista Blues assegnato da Blues Blast Magazine. Proprio nel 2025 è stato inoltre protagonista del tour europeo “The Kings of Blues”, prodotto da Break Live Music, insieme a Vasti Jackson, Waldo Weathers, Russell Jackson e Tony Coleman.

La sua presenza a Cagliari rappresenta dunque un’anteprima di particolare rilievo e un primo assaggio dell’atmosfera che accompagnerà la 47ª edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna – European Jazz Expo, pronta a riportare al Teatro Massimo tre giornate dedicate alla musica, alla ricerca, alla creatività e ai grandi protagonisti del jazz mondiale.

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