La giunta comunale di Cagliari ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per riqualificare l’area di collegamento tra il porto, via Roma e largo Carlo Felice. L’intervento, finanziato con 1,3 milioni di euro attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, rientra nel programma regionale Le Porte della Sardegna e punta a rendere più sicuro e funzionale l’accesso alla città dal mare. Al centro del progetto c’è il riassetto della viabilità tra via Roma, il lungomare New York 11 Settembre e l’ingresso dello scalo marittimo, con la realizzazione di una nuova rotatoria coordinata con quella esistente. L’obiettivo è migliorare la gestione del traffico, anche in relazione ai flussi provenienti dalle statali 130, 131 e 195. Il piano prevede inoltre percorsi pedonali continui, protetti e accessibili, attraversamenti più sicuri e spazi adeguati anche per i crocieristi con bagagli. Previsto anche il rinnovamento dell’illuminazione pubblica, per aumentare la visibilità e facilitare gli spostamenti tra il porto, i quartieri storici e le vie dello shopping. L’intervento mira così a superare le attuali criticità nei collegamenti tra lo scalo marittimo e il centro cittadino, migliorando la sicurezza stradale e la fruibilità di un’area strategica per l’accoglienza dei visitatori e la mobilità urbana.