Monserrato, lo svincolo sulla 554 diventa una complanare: svolta per il progetto tanto atteso da cittadini e commercianti ingabbiati oltre il guardrail, la complanare permetterà di accedere in sicurezza al nuovo polo commerciale. Tra pochi mesi aprirà il fast food degli hamburger e delle patatine, un maxi discount e un centro dedicato al bricolage: tre megastore che aumenteranno inevitabilmente il traffico lungo la statale. Lo svincolo tra la 554 e via XXV Aprile, in ballo da anni, dopo modifiche, revisioni e ulteriori stop ha avuto l’ok per diventare una vera e propria complanare che permetterà di assorbire parte del traffico della statale e garantire soprattutto maggiore sicurezza agli automobilisti. Questa proposta era già stata inserita nel progetto della 554 mai avviato e ora rispolverato e approvato dal sindaco Tomaso Locci e Anas.

“Una soluzione ottimale” spiegano locci e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: le tempistiche richiedono ancora circa 6 mesi di attesa, “i fondi sono già stati reperiti e non provengono dal bilancio comunale bensì, in parte, dagli utili del polo commerciale”.