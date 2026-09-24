Sestu, tentato furto sventato: due uomini incappucciati si sono introdotti in una ditta di trasporti situata lungo la ex ss 131 ma il sistema di sicurezza ha intercettato in tempo reale i ladri che sono fuggiti via un attimo prima dell’arrivo della pattuglia.

È accaduto ieri notte, poco dopo la mezzanotte, due malviventi hanno tentato di introdursi nel piazzale della Freccia Trasporti a Sestu nella ex S.S.131.

I due individui a viso coperto, uno in felpa nera e l’altro con una tuta canadese bianca, sono entrati passando da un capannone adiacente.

Il tentativo è fallito grazie alla precisione dei sistemi di sicurezza.

Rilevamento immediato: le telecamere dotate di Intelligenza Artificiale hanno intercettato i soggetti in tempo reale.

La Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione in pochi secondi, sono state, quindi, allertate immediatamente le Forze dell’Ordine ed è stata inviata sul posto una pattuglia per il pronto intervento armato.

I ladri, probabilmente avvisati da un palo posizionato in strada, sono fuggiti un attimo prima dell’arrivo della pattuglia.

Nessun danno, nessun furto: la combinazione tra tecnologia all’avanguardia e la rapidità degli operatori GPG, ha protetto l’azienda di trasporti.