Regolamento di conti davanti al centro di accoglienza di Monastir, dove si sono vissuti momenti di forte tensione tra un gruppo di persone, a quanto pare sarde, e alcuni cittadini stranieri ospitati nella struttura, che dalle prime informazioni sarebbero di nazionalità algerina.

Secondo una prima ricostruzione, alcune persone sono arrivate davanti al centro a bordo di auto e moto, alcune delle quali avrebbero impugnato dei bastoni. Ne sarebbe nato uno scontro con gli stranieri, nel corso del quale alcune persone avrebbero riportato ferite lievi.

Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, il gruppo si era già allontanato. Sono intervenuti anche i soccorritori del 118 per prestare assistenza ai feriti.

Restano da chiarire le ragioni dell’aggressione e, soprattutto, se si sia trattato effettivamente di un regolamento di conti legato a un episodio avvenuto nei giorni scorsi oppure se all’origine dello scontro ci siano altre motivazioni.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio, identificare le persone coinvolte e chiarire cosa abbia fatto scattare la violenta discussione.