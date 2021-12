Sparati i fuochi d’artificio, conclusi i festeggiamenti di Capodanno a Cagliari

L’unico barlume di festa per Capodanno si è manifestato ieri. Coi fuochi d’artificio sparati in cielo. Folla al porto per assistere allo spettacolo pirotecnico. Un’iniziativa a costo zero per l’amministrazione comunale: un dono che i gestori della “Ruota panoramica” hanno fatto alla città.

“Abbiamo scelto di non festeggiare il Capodanno a causa dell’epidemia, per senso di responsabilità”, aveva spiegato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Per il resto stasera niente festeggiamenti e botti. E tutti con la mascherina. L’obiettivo è quello di fronteggiare fenomeni di assembramento e salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza per la notte di San Silvestro. Previste sanzioni sino a mille euro.

In qualunque zona del territorio cittadino è previsto il divieto di assembramento; di detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e bombolette contenenti sostanze urticanti.

C’è poi l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esentati i minori di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e quelle che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo).

Dalle ore 20,30 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 6 del giorno 1 gennaio 2022 nell’area urbana compresa fra la via Roma, il viale Trieste (fino all’incrocio con la via Pola), la via Pola, il corso Vittorio Emanuele II, il viale Merello, il viale San Vincenzo, la via La Vega, la via Romagna, la via Bacaredda e la via Sonnino vige il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo. Divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;