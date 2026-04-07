Paura questa mattina in un cantiere di via Del Redentore a Monserrato, dove un operaio è rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava alla posa della fibra ottica. L’uomo, di nazionalità straniera, è stato travolto da un muletto durante le operazioni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: l’operaio è stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Monserrato e Quartu Sant’Elena per i rilievi e gli accertamenti di legge. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulle procedure di prevenzione nei lavori in corso.