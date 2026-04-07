Non usa mezzi termini il Presidente USA Donald Trump, che attraverso i social afferma a proposito dell’ ultimatum all’Iran che “un’ civiltà probabilmente morirà stanotte”.

Parole durissime a poche dalla fine appunto dell’ultimatum lanciato a Teheran che scadrà alle 2 di questa notte.

Affermazioni drammatiche a cui l’ambasciatore iraniano ONU ha risposto che “non resteremo a guardare” e considera le affermazioni del Tycoon come riferimenti a “crimini di guerra”.

Ciò che sta accadendo in Iran e gli attacchi degli ultime ore hanno subito influito in modo drammatico anche sull’economia mondiale, con il petrolio che ha raggiunto vette di 110 dollari al barile.

Intanto, una bellissima notizia : la giornalista americana Selly Kittleson è stata liberata oggi dopo una settimana dal rapimento a Baghdad.

La minaccia di Trump a Teheran:“Un’intera civiltà morirà stanotte”

Non usa mezzi termini il Presidente USA Donald Trump, che attraverso i social afferma a proposito dell’ ultimatum all’Iran che “un’ civiltà probabilmente morirà stanotte”.

Parole durissime a poche dalla fine appunto dell’ultimatum lanciato a Teheran che scadrà alle 2 di questa notte.

Affermazioni drammatiche a cui l’ambasciatore iraniano ONU ha risposto che “non resteremo a guardare” e considera le affermazioni del Tycoon come riferimenti a “crimini di guerra”.

Ciò che sta accadendo in Iran e gli attacchi degli ultime ore hanno subito influito in modo drammatico anche sull’economia mondiale, con il petrolio che ha raggiunto vette di 110 dollari al barile.

Intanto, una bellissima notizia : la giornalista americana Selly Kittleson è stata liberata oggi dopo una settimana dal rapimento a Baghdad.