Si è spento a 91 anni Padre Salvatore Polo, appartenente all’ Ordine della Mercede dal 1961. Una vita dedicata alla preghiera ma soprattutto gli altri con umiltà e amore, ha vissuto tutta la sua vita religiosa strettamente legato al Santuario di Bonaria.

“Con profonda commozione affidiamo al Signore l’anima del caro Padre Polo, che ha concluso il suo cammino terreno ieri, nel giorno di Pasqua”, il ricordo del Santuario di Bonaria.

“Religioso mercedario, uomo di fede e di servizio, ha donato la sua vita a Dio e ai fratelli con semplicità, dedizione e amore per la Vergine Maria. Il suo esempio rimane vivo nella nostra comunità.

Lo accompagniamo con la preghiera, certi che il Signore lo accoglierà nella Sua pace”.

“Ci mancherà il suo sorriso, la sua semplicità e la sua capacità di far sentire ognuno accolto”, scrive una fedele.

“Lo affidiamo con affetto al Signore, certi che la sua luce continuerà a vivere nei ricordi e nel bene che ha seminato.

Con affetto e riconoscenza.”