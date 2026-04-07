Un’auto ad altissima velocità che ne ha travolto un’altra causandone il ribaltamento: è questa la corretta dinamica dell’incidente di ieri mattina in via Capula. Non un incidente in autonomia, come si era appreso in un primo momento, ma uno scontro fra due auto. Ad avere la peggio, travolta dall’altra vettura, è stata proprio la donna al volante dell’auto che si è ribaltata, rimasta incastrata fra le lamiere della sua Ford Fusion e poi liberata dai soccorritori che l’hanno portata in ospedale per gli accertamenti.