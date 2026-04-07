Teulada, sulla cagnolina abbandonata che vagabonda sulla statale interviene il deputato Francesco Borrelli: il caso diventa nazionale. Vietato dargli da mangiare a ridosso della ss195, troppi rischi per lei e per i tanti automobilisti che, in questi giorni, hanno raccontato di averla scansata solo per miracolo. In tanti l’hanno vista anche sdraiata lungo la strada e altrettanti hanno tentato di metterla in sicurezza, senza riuscirci. “Scappa, è molto diffidente”. Borrelli, attraverso la sua pagina social racconta la vicenda.

Per aver così paura dell’uomo chissà cosa avrà subito in passato: i volontari da mesi si prodigano per farle trovare acqua e cibo ma ora non potranno più farlo vicino alla statale, per fare in modo che l’animale, Ondina, si allontani dal pericolo. “Spero riusciate a prenderla, ieri, arrivando a Teulada, l’ho vista all’ultimo secondo, era coricata tranquillamente in mezzo alla strada e grazie al cielo ho potuto sterzare ed evitarla perché non c’erano altre macchine che arrivavano in senso opposto” spiega C.Z.

Le istituzioni di competenza stanno cercando di recuperarla per portarla al sicuro, ma intanto la pressione mediatica sulla vicenda aumenta.