Non sarà solo un tempio del calcio, ma un centro del lusso capace di ridisegnare l’economia di Cagliari. Mentre i disegni tecnici del nuovo stadio alimentano i sogni dei tifosi, l’attenzione si sposta sul motore commerciale del comparto: l’albergo firmato Mövenpick. Un’operazione che proietta la città nel circuito dell’accoglienza d’élite, ma che solleva una domanda: quanto costerà una notte a pochi metri dal prato?

Le proiezioni per il 2030 delineano uno scenario per pochi privilegiati. Se oggi una struttura di lusso in città oscilla tra i 280 e i 450 euro, l’ingresso di un marchio internazionale e l’inflazione potrebbero fissare la tariffa base tra i 350 e i 500 euro a notte. Uno standard elevato che diventerebbe il nuovo punto di riferimento per il turismo d’affari e di alto livello nel capoluogo.

Il vero banco di prova sarà però il calendario della Serie A. Quando a Cagliari arriveranno le “grandi” (Juve, Inter o Milan), le logiche di mercato subiranno una fiammata. In queste occasioni, i prezzi delle camere ordinarie o di categoria superiore potrebbero subire rincari del 50% o 100%, schizzando verso i 750-900 euro. Un modello di “prezzi dinamici” già visto nelle capitali europee, che renderebbe la struttura un’area riservata a chi ha grande capacità di spesa.

Il vertice dell’esclusività sarà rappresentato dalle suite con affaccio diretto sul terreno di gioco. Prendendo come riferimento altri stadi europei con situazione simile, una camera di lusso vista campo durante una partita importante o per gli Europei 2032 potrebbe superare di gran lunga i 900 euro arrivando a costare tra i 1.500 e i 2.500 euro. Cifre astronomiche che includerebbero servizi per ospiti di riguardo e ristorazione di alta qualità: un’esperienza totale dove la camera d’albergo diventa un vero palco privato.

Cagliari si prepara dunque a cambiare pelle. Il calcio non sarà più solo un rito popolare, ma una risorsa finanziaria per l’alta società internazionale. La sfida sarà capire se questa “cattedrale del lusso” saprà generare ricchezza per tutta la città o se resterà un privilegio per pochi.