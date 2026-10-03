Un’efficace e capillare attività d’indagine condotta dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha portato, in brevissimo tempo, al rintraccio di uomo ritenuto responsabile di averne attinto un altro con dei fendenti mediante arma da punta nei pressi di un esercizio teatro, nei giorni scorsi, della gravissima aggressione e centro di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati.

A seguito di ciò, su proposta del locale Commissariato P.S., il Questore della Provincia di Sassari ha emesso il provvedimento di chiusa del locale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

L’intervento della Polizia trae origine dalla segnalazione del personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero, dove si era presentato autonomamente un uomo con gravi lesioni addominali causate da un’arma da taglio.

Grazie all’immediata attivazione delle componenti operative ed investigative della Polizia di Stato, nello specifico Ufficio Controllo del Territorio, Squadra di Polizia Giudiziaria e Polizia Scientifica, gli investigatori sono riusciti a ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti e deferire all’Autorità Giudiziaria l’autore dell’aggressione con l’accusa di tentato omicidio.

Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha rilevato che, nonostante la gravità dei fatti consumatisi all’esterno del locale, nessuno degli astanti ha provveduto ad allertare i soccorsi medici o a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

I successivi e mirati controlli di prevenzione, svolti dalle pattuglie in servizio di Volante, hanno confermato come la struttura continuasse a essere un abituale punto di ritrovo per individui gravati da molteplici precedenti penali e di polizia, rappresentando una concreta minaccia per la sicurezza della cittadinanza e per la vivibilità del quartiere.

Alla luce del quadro probatorio e dell’evidente pericolo per la tutela della collettività, su proposta del Commissariato della Polizia di Stato di Alghero, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso il provvedimento ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), disponendo la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.