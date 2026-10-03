Ha preso il via giovedì primo ottobre il “Raid Trans-Sardinia 2026”, un tour dell’isola a bordo delle Citroën 2CV e derivate. Un’avventura di 1.440 km attraverso alcuni dei territori più rappresentativi ed autentici della Sardegna.

La simpatica carovana di autovetture d’epoca percorrerà oltre 1.440 km, attraverso un itinerario che alternerà mare e montagna, litorali suggestivi e panorami mozzafiato.

Sono previste otto tappe che consentiranno agli equipaggi di scoprire alcuni dei territori più significativi e caratteristici dell’isola; potranno apprezzare così l’eleganza della Costa Smeralda, la bellezza del Supramonte e del Parco Nazionale del Golfo di Orosei, la costa incontaminata di San Giovanni di Sinis, le spettacolari scogliere di Capo Caccia, la splendida città di Alghero, l’autenticità del paese di Orgosolo.

Gli equipaggi avranno anche la possibilità di percorrere strade suggestive nelle località più interne dell’isola e di apprezzare la cultura millenaria della Sardegna, con le sue bellezze archeologiche, le tradizioni, i costumi e le eccellenze enogastronomiche conosciute in tutto il mondo.

Il Raid è organizzato da “Viajes Alventus”, un’azienda specializzata nell’organizzazione di viaggi unici ed originali, che ha portato le bellissime bicilindriche Citroen in diversi luoghi meravigliosi come l’Andalusia, i Pirenei, il Marocco e non solo.

Un viaggio che consentirà ai sardi ed ai tantissimi turisti che sono presenti nell’isola, di ammirare le stupende bicilindriche Citroen, autentiche icone dell’automobilismo storico internazionale.

In Sardegna sono tantissimi gli appassionati delle Citroen due cavalli e loro derivate, che spesso partecipano ai raduni ed alle esposizioni di auto d’epoca.

Quindici anni fa è stato fondato un “gruppo” di appassionati, possessori di bicilindriche Citroen e loro derivate, il “Gruppo Old Cars Friends” che, nel corso degli anni, è diventato protagonista del panorama motoristico storico sardo, annoverando tra le sue fila numerosi appassionati delle Citroen d’epoca ed accogliendo nel tempo anche collezionisti di autovetture storiche di altre case automobilistiche come Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jaguar, Volkswagen, Ford, Austin, Opel, Peugeot, Audi, Mercedes, Morgan, Bmw, Rolls Royce, Mg, Renault, Ferrari, Maserati e tantissime altre.

Partendo inizialmente dall’iniziativa di alcuni amici possessori di biclindriche, il “Gruppo Old Cars Friends”, ha saputo conquistare la fiducia e la simpatia di numerosi appassionati del motorismo storico, riuscendo a creare un gruppo di persone che si rifanno ai valori fondamentali dell’amicizia e del rispetto, uniti alla grande passione per il motorismo storico.