Spaccio di marijuana a Villamassargia, denunciato un 35enne.

I carabinieri di Villamassargia lo controllavano da tempo, un po’ per quello che si diceva in paese e che era arrivato alle orecchie dei militari, un po’ perché alle volte determinati problemi ritornano. Immaginando che il primo dell’anno l’uomo avesse un po’ abbassato la guardia, i carabinieri lo hanno fermato per strada e gli hanno fatto una perquisizione domiciliare. Stiamo parlando di un trentacinquenne del luogo, disoccupato, già protagonista di precedenti vicende giudiziarie. È stato condotto presso la propria abitazione allo scopo di porre in essere una perquisizione domiciliare d’iniziativa. Alla fine del servizio i carabinieri di Villamassargia hanno rinvenuto 340 grammi complessivi di canapa indiana, suddivisi in 40 grammi di infiorescenze e 300 grammi di foglie tritate. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà custodito sino all’ordine di distruzione emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.