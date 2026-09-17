La Polizia di Cagliari ha arrestato un cittadino tunisino per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente oltre 30 grammi tra cocaina e hashish, oltre a 250 euro in contanti.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Cagliari per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo.

Nel corso di un servizio di osservazione nella zona di Sant’Avendrace, gli investigatori hanno notato il giovane, già noto agli uffici di Polizia e destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Cagliari emesso dal Questore lo scorso 2 settembre, mentre si spostava a bordo di un monopattino elettrico lungo il viale Sant’Avendrace.

Gli agenti hanno deciso di seguirne a distanza gli spostamenti sino a quando il giovane si è fermato sotto i portici dove è stato raggiunto da due persone e gli operatori hanno assistito a una rapida interazione che, per modalità e circostanze, ha fatto ritenere che fosse in corso una possibile cessione di sostanza stupefacente.

Il controllo ha consentito di rinvenire complessivamente 10 grammi di cocaina e 21 di hashish. Nella disponibilità del giovane sono stati inoltre rinvenuti 250 euro in contanti sequestrati poiché ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi acquisiti, il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e all’esito dell’udienza, celebrata presso il Tribunale di Cagliari, è stato rilasciato il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale e l’Ufficio Immigrazione ha dato immediata esecuzione ai conseguenti adempimenti, accompagnando il cittadino tunisino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer, dove è stato collocato in attesa dell’avvio delle procedure finalizzate al rimpatrio.