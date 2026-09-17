Nella serata di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di evacuazione medica da parte del comando di bordo della nave da crociera “Costa Smeralda”, in navigazione a circa 25 miglia a Sud-Est di Capo Spartivento, in favore di un passeggero di 40 anni, di nazionalità italiana, colto da forti dolori addominali.

Valutata la necessità di un immediato trasferimento a terra, è stato disposto l’intervento dell’aeromobile NEMO 11-06 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu, che decollava alle ore 18:50.

Raggiunta la nave, l’equipaggio dell’aeromobile ha provveduto alle operazioni di trasbordo del passeggero.

Alle 19:28 le operazioni sono terminate e l’aeromobile si è diretto verso il Presidio Ospedaliero “Brotzu” di Cagliari dove il paziente è stato affidato al personale medico per le cure e gli accertamenti del caso.