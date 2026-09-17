Incendio nella notte in una veranda di un’abitazione a Quartu Sant’Elena, sita tra via Mar Mediterraneo e via Mar Rosso.

L’incendio ha interessato alcuni suppellettili e la copertura esterna della veranda, realizzata in legno, alimentando il rischio che le fiamme potessero raggiungere il resto della struttura.

A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con una squadra della Centrale Operativa e, a supporto, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno tempestivamente circoscritto e spento l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera abitazione.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco non c’erano persone all’interno della struttura e non si registrano feriti né persone coinvolte.

Ultimate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e individuarne le probabili cause.