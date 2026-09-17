Novità per il servizio “nonno e nonna vigile”, che anche per il prossimo anno scolastico continuerà a garantire assistenza e sicurezza alle alunne e agli alunni durante le fasi di ingresso e uscita da alcune scuole cittadine. Per l’anno scolastico 2026-2027 il servizio sarà infatti riorganizzato, in via sperimentale, e gestito direttamente dal comune di Cagliari attraverso il servizio pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità.

La decisione arriva dopo che la procedura rivolta agli enti del terzo settore non ha portato all’individuazione di soggetti disponibili a occuparsi del servizio. Per assicurarne comunque la continuità, l’amministrazione comunale ha quindi scelto di assumere direttamente il coordinamento dell’attività.

Le cittadine e i cittadini interessati potranno partecipare attraverso un apposito avviso pubblico. Il servizio sarà svolto esclusivamente su base volontaria e a titolo gratuito e non comporterà l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il comune.

Alle volontarie e ai volontari sarà garantita la copertura assicurativa e saranno forniti strumenti di riconoscimento e attrezzature adeguate per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

A supportare l’organizzazione saranno la polizia locale e il servizio mobilità, che collaboreranno all’individuazione delle postazioni e forniranno il necessario supporto operativo.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la continuità di un servizio ormai presente in diverse realtà scolastiche cittadine, rafforzando al tempo stesso il coordinamento diretto da parte del comune e la collaborazione tra volontari, polizia locale e servizi comunali.