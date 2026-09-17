L’amministrazione comunale guarda alle sfide legate al cambiamento climatico e amplia il progetto europeo grid con due nuovi interventi sperimentali. Il primo prevede l’installazione di sensori mobili sui mezzi del trasporto pubblico, mentre il secondo riguarda l’elaborazione di uno studio di fattibilità e l’avvio della progettazione di un sistema di ombreggiamento in via Garibaldi.

Grazie ai nuovi sensori, autobus e altri mezzi del trasporto pubblico potranno trasformarsi in vere e proprie stazioni meteorologiche mobili, raccogliendo durante gli spostamenti una grande quantità di dati sulle condizioni microclimatiche della città.

Le informazioni raccolte consentiranno di individuare e monitorare le cosiddette isole di calore urbane, fornendo elementi utili per comprendere come temperature e condizioni ambientali variano nelle diverse zone della città.

I dati potranno quindi essere utilizzati per supportare le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, orientare la pianificazione urbana e valutare nel tempo l’efficacia degli interventi adottati per ridurre gli effetti delle isole di calore.

Parallelamente, il progetto prevede un primo approfondimento dedicato a via Garibaldi, attraverso uno studio di fattibilità e l’avvio della fase progettuale di un intervento di ombreggiamento. L’obiettivo è sperimentare soluzioni capaci di migliorare il comfort degli spazi urbani e contribuire a mitigare gli effetti delle temperature elevate.

Con queste nuove azioni, il progetto grid punta quindi a utilizzare dati e sperimentazione sul campo per accompagnare Cagliari nella definizione di strategie sempre più mirate di adattamento al cambiamento climatico.