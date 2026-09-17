Tre ragazzi, una bicicletta, la Sardegna e un obiettivo solidale. Sono Alessio, Fabio e Gabriele, tre amici originari di Pavia, tutti classe 2000, che hanno deciso di unire la passione per il ciclismo e per i viaggi alla volontà di raccogliere fondi da destinare all’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Qua il link per donare www.paypal.com/pools/c/9s4PsJ5clZ

La loro avventura nell’isola è iniziata nel settembre del 2025, quando, dal 19 al 22 settembre, hanno attraversato la Sardegna in bicicletta da Olbia a Cagliari, seguendo la costa orientale dell’isola. Quattro giorni trascorsi pedalando tra paesaggi spettacolari, piccoli centri e strade costiere, durante i quali hanno avuto modo di incontrare tante persone e raccontare il motivo del loro viaggio.

L’iniziativa ha trovato una risposta che i tre giovani definiscono incredibile. La solidarietà e il sostegno ricevuti lungo il percorso da parte dei sardi hanno permesso loro di raccogliere circa 2.000 euro, destinati alla causa che avevano scelto di sostenere.

Un’esperienza che ha lasciato il segno e che li ha spinti a tornare in Sardegna, questa volta per affrontare un percorso completamente diverso. A distanza di un anno esatto dal primo viaggio, Alessio, Fabio e Gabriele torneranno infatti in sella per attraversare la costa occidentale dell’isola.

Da domani 18 al 21 settembre 2026 pedaleranno da Porto Torres a Cagliari, con lo stesso spirito e lo stesso obiettivo: vivere un nuovo viaggio attraverso la Sardegna e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per AIL.

Anche questa seconda avventura sarà raccontata attraverso i social. I tre ragazzi hanno creato la pagina Instagram @pedalando_per_bene, sulla quale hanno già pubblicato un post con tutte le informazioni relative all’iniziativa. La pagina è diventata una sorta di diario di viaggio, dove vengono condivise fotografie, esperienze e aggiornamenti sulle giornate trascorse in bicicletta.

Un racconto che non si limita alle pedalate, ma che permette di mostrare i luoghi attraversati, le persone incontrate e le bellezze della Sardegna scoperte lungo il percorso. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico giorno dopo giorno e far conoscere sempre più il progetto e la raccolta fondi.

Dopo il risultato ottenuto nel 2025, i tre amici sperano di poter contare ancora una volta sulla generosità delle persone che incontreranno lungo la strada e di tutti coloro che vorranno sostenere la loro iniziativa.

Una nuova traversata della Sardegna sta dunque per cominciare. Quattro giorni in bicicletta da Porto Torres a Cagliari, seguendo la costa occidentale dell’isola, con la voglia di scoprire nuovi luoghi e vivere una nuova avventura, ma soprattutto con la consapevolezza che ogni chilometro percorso può contribuire a una causa importante.