Sorpresi a rubare merce per 500 euro alla Lidl: coppia nei guai a Sant’Antioco

Sono stati sopresi dal personale di servizio mentre tentavano di rubare merce per circa 500 euro al supermercato Lidl di Sant’Antioco. Nei guai è finita una coppia: un 43enne di Carbonia e una 31enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i due sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Per l’uomo era già stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Carbonia.