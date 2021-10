Piscina Rei, gira in auto con una “pattadese”: nei guai 68enne di Villaputzu

Fermato per un controllo stradale a Piscina Rei, nel comune di Muravera, è stato trovato in possesso di un coltello (del tipo pattadese) di 23 centimetri, riposto sul sedile dell’auto. L’uomo, un 68enne originario di Villaputzu, non ha saputo spiegare ai militari il perché avesse con sè un’arma e così a portata di mano. Ma non solo, durante il controllo si è rifiutato di indossare la mascherina e non ha dato loro complete informazioni sulla sua identità. E’ stato denunciato per per porto di armi o oggetti atti a offendere, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e inosservanza dei provvedimenti. Il coltello è stato sequestrato.