Solinas, in arrivo l’ordinanza: in Sardegna bar chiusi alle 20 e ristoranti alle 23

Bar aperti sino alle 20 e ristoranti alle 23. Questo nelle intenzioni del Governatore Christian Solinas che saranno messe nero su bianco in un’ordinanza che arriverà nelle prossime ore. Il provvedimento, annunciato in una riunione ai capigruppo del consiglio regionale, conterrà anche il via alla didattica a a distanza al 100 % alle scuole superiori, la soglia massima del 50 % dei passeggeri sui mezzi del trasporto pubblica locale. Sì anche alle riduzioni negli arrivi nei porti e negli aeroporti con tamponi antigenici. In arrivo anche una stretta sui controlli nel territorio