Ristoranti chiusi alle 23, il Governo dice no: “Pronti a impugnare le ordinanze”

Il governo impugnerà le ordinanze degli enti locali che mirano ad aggirare le misure previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Si complica dunque il progetto di Solinas di chiudere alle 20 i bar e i ristoranti alle 23 in Sardegna. Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, spiega infatti che “nel momento in cui ripetiamo che l’esigenza di anticipare l’orario di chiusura dei locali, per ridurre la mobilità dei cittadini, è stata dettata da stringenti esigenze di emergenza sanitaria nazionale, ribadiamo che le decisioni di derogare alle misure del Dpcm minano i principi di uniformità di norme atti a garantire la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica”.

La notizia su https://www.agi.it/politica/news/2020-10-28/boccia-governo-impugna-ordinanze-dpcm-10105070/.