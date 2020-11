Solinas, “nuovo ospedale Covid a Cagliari”: domani la decisione finale

Un nuovo ospedale riconvertito per i pazienti Covid a Cagliari. “Domani, con una delibera di giunta, riconvertiamo un nuovo ospedale di Cagliari per i pazienti Covid”. Così Solinas in diretta su Videolina. Posti letto e reparti in più per i contagiati dal virus. Quale sarà? Negli ultimi giorni c’è stato un pressing, medico e politico, per il Binaghi. Il presidio di via Is Guadazzonis potrebbe, quindi, diventare un nuovo Covid Hospital. Ma in città ci sono anche altre strutture: il San Giovanni di Dio, per esempio, a Stampace. Oggi sono pochi i reparti operativi e lo spazio non manca. Così come anche il Marino, anche se in questo caso l’opzione appare più difficile. Dalla giunta regionale bocche ancora cucite: domani ci sarà la firma decisiva e, con un nuovo spazio interamente dedicato alla cura delle persone colpite dal virus, il primo ospedale che potrà “respirare” sarà sicuramente il Santissima Trinità.