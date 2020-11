Nuova 195, va avanti il restyling dei due sottopassi: “Lavori finiti entro novembre”

Lavori sulla viabilità della nuova SS 195: salvo imprevisti dovrebbero concludersi entro la fine di novembre. Da alcuni giorni, su impulso dell’amministrazione comunale di Sarroch, sono ripresi i lavori di sistemazione della viabilità secondaria inerente l’appalto della nuova SS 195 ad opera della società Aleandri con la direzione lavori dell’Anas.

I lavori riguardano i due sottopassi di San Giorgio e di Corriaxiu e comprendono l’innalzamento del sedime stradale con la realizzazione di un apposito sottofondo stradale, la realizzazione delle opere idrauliche per il deflusso delle acque e la stesura del tappeto bituminoso.

“I lavori – spiega il sindaco Salvatore Mattana – dovrebbero concludersi presumibilmente, salvo imprevisti, entro il mese di novembre”. Inoltre, nei giorni scorsi “abbiamo effettuato un sopralluogo con la Direzione Lavori dell’Anas e i tecnici della società Aleandri per la verifica delle opere, sollecitando la conclusione dei lavori in tempi rapidi”.