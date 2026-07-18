Selargius e l’hinterland cagliaritano perdono uno dei volti più rappresentativi della comunità. Rodolfo Monaco, 78 anni, è una delle due vittime del drammatico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la 125 a Solanas. Presidente del Zais, Zona industriale Associazione imprenditori Sardegna, per tanti anni si è proprio occupato si sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda la 554, tristemente nota per sinistri spesso anche mortali.

“Oggi la Zona Industriale di Selargius perde uno dei suoi volti più rappresentativi”, si legge nel post dedicato dal Zais.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Rodolfo Monaco, Presidente di ZAIS, imprenditore e uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita alla crescita dell’area industriale, della quale fu anche uno dei primi a credere, scegliendo di insediarvi la propria impresa quando ancora in pochi ne intuivano le potenzialità.

Negli ultimi anni la sua voce è stata tra le più ferme nel chiedere maggiore sicurezza per la viabilità, denunciando le criticità della S.S. 554 e di altre arterie fondamentali per il nostro territorio. Fa riflettere il destino di un uomo che, in passato, con la sua impresa contribuiva a costruire strade e che oggi ci lascia proprio a causa di un tragico incidente avvenuto su un’altra strada che da tempo richiama attenzione e prudenza. Una coincidenza che colpisce profondamente e che invita tutti a non abbassare mai la guardia sul tema della sicurezza stradale.

Pur non essendo selargino, Rodolfo Monaco aveva scelto questa comunità imprenditoriale come casa, mettendosi al servizio di tutti con determinazione, equilibrio e senso delle istituzioni. Un coraggio che oggi si è fermato, ma che lascia un segno nella storia della nostra Zona Industriale.

Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a tutta ZAIS giungano il nostro abbraccio e le più sincere condoglianze.”