Una passeggiata al parco può tramutarsi in un evento drammatico. È ciò che è accaduto ad una donna e al suo cagnolino Lupen a Decimomannu. L’episodio risale a due giorni fa e poteva avere risvolti ancora più seri.

Il cagnolino, 14 anni, sarebbe stato preso a calci da un uomo in compagnia a sua volta di un cane bianco e nero di taglia media.

“L’ho dovuto portare d’urgenza alla clinica veterinaria Karel dove è stato ricoverato in prognosi riservatissima per via di un’emorragia interna”, racconta sconvolta la proprietaria di Lupen.

“So che qualcuno ha visto”, spiega, e si rivolge a chiunque possa avere informazioni utili per identificare il signore che ha aggredito Lupen affinché possa “avere giustizia per il mio cagnolino”.