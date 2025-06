Prima la soccorre, poi la deruba di soldi e gioielli. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Sorso, nel sassarese, per furto aggravato ai danni di un’anziana donna in difficoltà. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, che dopo essere caduta nella propria camera da letto ha iniziato a chiedere aiuto a gran voce. L’uomo, sentite le urla, è riuscito a entrare nell’appartamento e inizialmente si è mostrato disponibile: ha aiutato l’anziana a rialzarsi e a rimettersi a letto. Subito dopo, però, ha approfittato della situazione per rubarle i gioielli custoditi in casa, per un valore di circa 5mila euro, e si è dato alla fuga. Alcuni vicini hanno allertato il 112 e nel giro di pochi minuti i carabinieri sono intervenuti sul posto. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i militari hanno acquisito le immagini di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l’autore del furto. Identificato, l’uomo è stato rintracciato poco dopo in una via del paese e arrestato.