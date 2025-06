Un esperimento che a non tutti piace, le serrande delle storiche attività rimangono abbassate sino a sera. “Un’insignificante chiusura h/24 mette in ginocchio residenti, turisti e attività produttive. Risultato? Prolifera la delinquenza, chiudono i battenti sino a sera le attività produttive e i residenti per le scelte scriteriate degli amministratori sono sempre più prigionieri in casa propria.

La Politica al servizio dei cittadini è divenuta al servizio di pochi”.

E ancora: “Chiediamo dignità – prosegue Costa e i cittadini residenti – siamo in mano ad un manipolo di sprovveduti”.