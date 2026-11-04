Un piccolo bimbo di appena un anno, la vita ancora tutta da vivere con la sua famiglia: Angela aveva tutto ma il destino è stato molto crudele. Lunedì il malore e poi il decesso hanno determinato “l’immane tragedia familiare”.

Il sindaco Antonello Perra ha comunicato il lutto cittadino, interpretando “il sentimento di tutta la comunità di Siurgus Donigala, profondamente colpita dalla tragica notizia, e di manifestare, in modo tangibile, la vicinanza alla famiglia ed ai parenti”.

Tutta la comunità oggi si stringerà alla famiglia della donna per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.