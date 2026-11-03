Una serata di festa trasformata in una brutta esperienza. Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, durante i festeggiamenti di Halloween all’Opera Music Forum, negli spazi della Fiera di Cagliari, un giovane sostiene di essere stato derubato della collana d’oro che portava al collo. Un gioiello con crocifisso, regalo di battesimo e soprattutto un ricordo dal grande valore affettivo.

L’episodio, secondo il racconto inviato alla redazione, sarebbe avvenuto intorno alle 2.30. Qualcuno gli avrebbe strappato la collana dal collo, facendola sparire tra la confusione del locale. Subito dopo, il giovane si sarebbe rivolto agli addetti alla sicurezza per segnalare quanto accaduto. In quell’occasione, racconta, gli sarebbe stato riferito che le Forze dell’Ordine erano già state avvisate e che non sarebbe stato necessario chiamarle nuovamente, perché il personale avrebbe provveduto ai controlli.

Ma la vicenda potrebbe non essere isolata. Il ragazzo riferisce infatti di aver successivamente appreso che altre persone presenti alla stessa serata avrebbero subito episodi analoghi. Alcuni testimoni sarebbero anche riusciti a vedere il presunto responsabile, fornendo una descrizione dell’uomo che è stata poi riportata nella denuncia.

Il giovane ha infatti deciso di rivolgersi alle autorità, formalizzando una denuncia e mettendo a disposizione le informazioni raccolte, nella speranza di poter risalire al responsabile e recuperare soprattutto la collana.

A lasciare l’amaro in bocca, oltre al furto, sarebbe stato anche ciò che è successo dopo. Il personale della sicurezza gli avrebbe suggerito di ricontattare il locale la mattina seguente per avere aggiornamenti. Il ragazzo sostiene di aver tentato di farlo attraverso Instagram e WhatsApp, senza però ricevere risposta.

«Non intendo attribuire responsabilità senza conoscere tutti gli elementi della vicenda», precisa nella sua segnalazione, chiedendo di mantenere l’anonimato. Resta però la preoccupazione per quanto sarebbe accaduto durante la notte di Halloween e per la sicurezza all’interno dei locali affollati.