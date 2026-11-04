I sondaggi lo avevano annunciato, ma adesso gli americani hanno parlato chiaro. I democratici hanno vinto in modo schiacciante le elezioni di Midterm in Usa, con un Trump che deve incassare suo malgrado Ia sconfitta bruciante. I Repubblicani hanno perso storiche roccaforti come Texas e Kansas, che dopo 94 anni elegge il il primo senatore progressista. I democratici conquistano con ampia maggioranza Ohio, Iowa e Maine. Una nuova storia la scrive anche la Georgia con Jon Ossof ed elegge la prima governatrice di colore e progressista della storia americana.

Un successo a tutto tondo per i blu che conquistano 7 seggi al Senato e 11 alla Camera, riscrivendo di fatto l’assetto del Congresso. “Non ero sulla scheda, altrimenti avrei vinto. Accetto il risultato”, il commento del Tycoon, che ammette anche probabilmente la guerra in Iran possa aver influito sul risultato.